Нью-Дели, 24 августа, 2019, 17:10 — ИА Регнум. 23 августа администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп принял решение встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите «Большой семерки» в Биаррице (Франция), чтобы обсудить проблему Кашмира.

The White House Дональд Трамп и Нарендра Моди

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, президент США намерен обсудить с индийским лидером шаги по снижению напряженности в регионе, а также ситуацию с правами человека в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир. Как отметили в администрации президента, Дональд Трамп «пристально следит» за происходящим, так как события могут иметь серьезные последствия для региона и всего мира. Ожидается, что президент США также намерен призвать Индию и Пакистан к диалогу для снижения напряженности. Ранее Дональд Трамп уже предлагал Нью-Дели и Исламабду услуги посредника в урегулировании кризиса.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.