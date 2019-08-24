Киев, 24 августа, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Украинский гимн является главным хитом страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 августа во время празднования Дня украинской независимости.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Люблю наш гимн, потому что это наш главный хит», — заявил Зеленский, добавив, что именно гимн Украины является той песней, которую знает и поет каждый из украинцев.

Также он добавил, что любит флаг Украины, и когда он победно развевается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зеленский на торжествах по поводу 28-летия независимости Украины назначил 29 августа Днем памяти погибших украинских защитников.

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