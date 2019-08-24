Москва, 24 августа, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В ходе неудавшейся стыковки космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту к Международной космической станции произошли ранее неизвестные колебания. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил руководитель российского сегмента станции Владимир Соловьев.

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По его словам, всё шло в штатном режиме до того момента, когда «Союз» приблизился к МКС на расстояние примерно в 200 метров. Однако затем на станции начались ранее не встречавшиеся колебания.

На этапе причаливания стало понятно, что в автоматическом режиме провести стыковку не получится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. На борту корабля находится человекоподобный робот «Федор».

По предварительным данным, стыковка не удалась из-за неисправности усилителя стыковочной системы «Курс», который находится на самой МКС. Повторные попытки стыковки будут осуществлены в ночь на 26 августа.