Аддис-Абеба, 24 августа, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Комиссия по примирению Эфиопии провела внештатное заседание по выработке программы по обеспечению устойчивого мира в стране путем поощрения развития социального капитала. Члены общественных организаций, занимающихся вопросами мира, старейшины, религиозные лидеры, сотрудники средств массовой информации и другие заинтересованные органы приняли участие в однодневной встрече, созванной советом. Председатель комиссии по примирению, архиепископ Берханеесус Демеров Сурафиэль сообщил журналистам, что комиссия с момента своего создания в 2018 году разрабатывает различные стратегии для содействия миру. Он добавил, что именно развитие социального капитала сыграет решающую роль в построении мира внутри страны на основе ценностей и обычаев эфиопского общества. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

По словам председателя, Эфиопия обладает огромным опытом использования традиционных механизмов межнационального примирения, которые закладывают основу для мира и развития всего эфиопского общества. Архиепископ отметил, что в стране работает множество неправительственных организаций (НПО), особенно в нестабильных районах Эфиопии, добавив, что комиссия заинтересована в сотрудничестве с ними.

По словам председателя, актив социального капитала в Эфиопии, который со временем постепенно истощался, необходимо возродить и смешать с современными средствами и методами миростроительства. Для достижения этой цели просто необходимо решить финансовую сторону вопроса, в первую очередь, увеличив социальную квоту и привлекая как можно больше инвесторов к реализации неправительственных социальных и благотворительных проектов.