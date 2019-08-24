Киев, 24 августа, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.

Петр Порошенко

При этом в числе почетных гостей на торжествах присутствовали три предыдущих украинских президента — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, а также американский представитель по Украине Курт Волкер.

Отметим, нынешний День независимости Украины отмечается в новом формате — без военного парада и завершается шествием по Крещатику.

Напомним, ранее бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с критикой команды президента Зеленского за отказ от военного парада в День независимости и заявил, что он намеревается принимать участие в альтернативном шествии ветеранов боевых действий ВСУ на Донбассе.