Москва, 24 августа, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Вопрос о досрочном пенсионном обеспечении для работников угольной промышленности поручил проработать правительству РФ президент России Владимир Путин. Такое распоряжение содержится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с главами угледобывающих регионов, документ опубликован 24 августа пресс-службой Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В документе говорится о необходимости обеспечить внесение совместных с профсоюзами угольной промышленности изменений в российское законодательство, предусматривающих «досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности».

Также в перечне поручений говорится об установление тождественности профессий данных работников с учетом положений стандартов профессии и квалификационных справочников, с особым вниманием по отношению к работникам, занятым на подземных работах.

Срок исполнения поручения — 31 декабря 2019 года, ответственным за его исполнение назначены премьер-министр правительства России Медведев Д. А. и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Мохначук И. И..

Отметим, ранее, 22 августа, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности рассказал на встрече с президентом России о том, что проработавшему 32 года буровым мастером мужчине не была назначена льготная пенсия из-за отсутствия в перечне для получения таковой формулировки «буровой мастер».