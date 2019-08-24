Луганск, 24 августа, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Режим перемирия был нарушен украинской стороной один раз за прошедшие сутки. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Территория ЛНР была обстреляна украинским войсками из гранатомёта и крупнокалиберного пулемёта.

Обстрел вёлся в направлении населённого пункта Лозовое. При обстреле никто из мирных жителей ЛНР не пострадал.

Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух нарушениях режима перемирия украинскими войсками в ЛНР. В результате обстрелов никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры разрушены не были.

Напомним, режим полного и безусловного прекращения огня вступил в силу на территории республик Донбасса с 00:01 мск 21 июля текущего года, но, по вине украинских войск, не продержался и суток.