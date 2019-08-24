Киев, 24 августа, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко. Такое мнение она высказала 24 августа в интервью телеканалу NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По мнению Савченко, это произойдет потому, что на российских телеканалах часто показывают выступления украинских политиков, говорящих на украинском языке, без перевода на русский язык, сопровождая эти показы русскими субтитрами.

Данное обстоятельство, по мнению политика, будет способствовать лучшему пониманию гражданами России украинского языка и, как следствие, сближению двух народов.

Отметим, ранее Надежда Савченко баллотировалась в депутаты на одном из одномандатных округов Донецкой области, находящемся на оккупированной части Донбасса. После того, как она получила только 8 голосов и проиграла выборы, политик заявила, что недовольна их результатами, однако не станет их оспаривать.