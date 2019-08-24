Волгоград, 24 августа, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Три человека погибли, двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса в Новоаннинском районе Волгоградской области. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

34.мвд.рф ДТП в Новоаннинском районе

ДТП произошло в 03:15 мск, столкнулись легковой автомобиля Hyundai Solaris и рейсовый автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Москва — Жирновск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения.

В результате ДТП погибли двое мужчин и ребёнок 10-ти лет, находившиеся в легковом автомобиле. Ещё двое пассажиров легкового автомобиля, женщина и ребёнок 12-ти лет, госпитализированы в реанимационное отделение. У пострадавших множественные травмы, в том числе черепно-мозговые.

В рейсовом автобусе находились 26 человек. Никто из них не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. По факту аварии, приведшей к гибели людей, начата проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге. Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на пешеходном переходе, после чего скрылся с места аварии. Пострадавший был госпитализирован.