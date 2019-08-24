Ташкент, 24 августа, 2019, 10:00 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2019 года доходы бюджета Узбекистана составили 51 трлн сумов ($5,43 млрд), что на 9% больше плановых показателей, сообщает 24 августа издание UzDaily.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Депутаты сената Узбекистана рассмотрели отчет правительства по итогам первой половины 2019 года об исполнении программы «Год активных инвестиций и социального развития».

Отмечается, за полгода в распоряжении местных бюджетов поступило 2,6 трлн сумов ($277 млн), что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, за отчетный период объем прямых инвестиций в основной капитал вырос в 2,5 раза, до $1,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, рост ВВП Узбекистана в 2019 году прогнозируется на уровне 5,3%. В 2020 году экономика республики может вырасти на 5,5%, а в 2021 — на 6%.

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