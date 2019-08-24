Копенгаген, 24 августа, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Отказ президента США Дональда Трампа от посещения Гренландии может невольно поспособствовать строительству российского газопровода «Северный поток — 2», утверждает 24 августа немецкое издание Welt.

Дональд Трамп

Ранее президент Трамп отказался от визита в Данию после того, как датский премьер-министр Метте Фредериксен посчитала абсурдом его идею о покупке Гренландии для военно-политических целей США.

По мнению издания, в качестве ответа на это, Дания может очень быстро дать России разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах.

При этом авторы статьи подчеркивают, что всё же, такая реакция официального Копенгагена на действия американского президента маловероятна.

Отметим, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что президентом США Трампом всерьёз рассматривается возможность покупки датского острова Гренландия для большего военного присутствия США в Арктике. Позднее сам Трамп подтвердил, что он «стратегически» рассматривал данный вопрос, а после того, как в Дании посчитали его идею абсурдной, отменил свой визит туда.