Якутск, 24 августа, 2019, 08:44 — ИА Регнум. 18 очагов природных пожаров общей площадью более 500 тысяч га ликвидировано за прошедшие сутки на территории Якутии. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Сообщается, что на территории Якутии действуют 57 природных пожаров общей площадью 497 789,3 га. В зоне контроля действует 51 лесной пожар, тушение которых приостановлено решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Площадь таких пожаров составляет 497 439,0 га.

За минувшие сутки было ликвидировано 18 природных пожаров на площади 533 460 га. К тушению пожаров привлекались более 320 человек и 25 единиц техники.

Кроме того, на территории девяти муниципальных округов был введён особый противопожарный режим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании площади лесных пожаров, которые было принято решение не тушить в силу их труднодоступности и удалённости от населённых пунктов. Больше всего таких очагов находится сейчас в Якутии.