Tonkosti.ru Мавзолей Гур-Эмир. Самарканд. Узбекистан

Tonkosti.ru Мавзолей Гур-Эмир. Самарканд. Узбекистан

Ташкент, 24 августа, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана планирует привлечь блогеров для повышения узнаваемости республики в мире и для развития туризма, сообщает 24 августа издание «Новости Узбекистана».

23 августа в Ташкенте прошел первый международный конгресс инфлюенсеров World Influencers Congress, в котором приняли участие лидеры мнений, блогеры, медиа-персоны, дипломаты, политики и представители СМИ.

Организаторы форума ознакомили участников с культурным наследием Узбекистана для продвижения бренда республики в социальных сетях. Во время работы конгресса участники дали рекомендации по дальнейшему продвижению бренда Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма». В рамках документа государство профинансирует рестораны, специализирующихся на зарубежной кухне.