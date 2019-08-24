Париж, 24 августа, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Французский контейнерный морской перевозчик CGA CGM решил отказаться от использования Северного морского пути. Об этом пишет Le Figaro.

Pingelig Штаб-квартира CMA CGM в Марселе

Свое решение компания объясняет заботой о природе. При этом в CGA CGM признали, что Северный морской путь, конечно, выгоден, и те компании, которые будут его использовать, конечно, получат конкурентные преимущества, однако компания всё равно делает выбор в пользу сохранения окружающей среды.

«CMA CGM делает твердый выбор в отношении защиты окружающей среды и глобального биоразнообразия», — заявили в компании.

Напомним, что российские власти открыли для коммерческого судоходства Северный морской путь. В августе 2018 года контейнеровоз судоходной компании Maersk впервые прошёл по арктическим морям России.