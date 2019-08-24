Лондон, 24 августа, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Отказ от доллара в пользу новой электронной валюты предложил глава Банка Англии Марк Карни. Об этом 24 августа сообщает CNBC.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Как пояснил Марк Карни, зависимость мира от американской валюты является слишком рискованной. Новая цифровая валюта, основанная на мировой корзине товаров, нужна, чтобы обеспечить равновесие.

По словам Марка Карни, в современном многополярном мире нужна многополярная валюта.

Также Карни отметил, что торговая война подрывает деловое доверие во всём мире. Появляются, например, сбои в цепочках поставок в автомобильном, металлургическом и технологическом секторах. Это сказывается даже на странах, которые не вовлечены напрямую в такие цепочки.

Напомним, Марк Карни является главой Банка Англии с 2013 года. Срок его контракта заканчивался в июне 2019 года, однако Карни было предложено продлить полномочия до 2020 года. Это связано с обеспечением процесса Brexit. Ранее Карни прочили на пост главы МВФ, но он не получил необходимой поддержки со стороны европейских правительств.