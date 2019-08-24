Москва, 24 августа, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Температура воздуха в столице России в субботу, 24 августа, составит до +24 °C, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве в субботу составит от +22 до +24 °C.

Также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный со скоростью 5−10 м/с.

Отметим, ранее синоптики рассказали, что в нынешние выходные в Москве установится теплая и комфортная погода, без осадков.