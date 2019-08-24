Вашингтон, 24 августа, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых актрис мира опубликовал 24 августа журнал Forbes.

Sgt. Bryson K. Jones Скарлет Йохансон

По данным издания, наиболее высокооплачиваемой актрисой в мире является Скарлет Йохансон, заработавшая в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года около 56 млн долларов.

При этом большую часть из этой суммы Йохансон получила за роли в фильмах студии Marvel. Так, гонорар актрисы за работу в фильме «Мстители. Финал» составил 35 млн долларов, ещё один внушительный гонорар она получила за свою следующую картину «Чёрная вдова», которая выйдет на экран только в 2020 году.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.

На третью строчку поднялась с прошлого года актриса Риз Узерспун, годовой доход которой Forbes оценил в 35 млн долларов. Четвертой стала Николь Кидман, заработавшая за год 34 млн долларов, замыкает пятерку самых высокооплачиваемых в мире актрис Дженнифер Энистон, которая смогла за год заработать 28 млн долларов.

При этом в рейтинг впервые не попала Анжелина Джоли, в прошлом году бывшая в нем второй, а также актрисы Кейт Бланшет, Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс.

Отметим, ранее, 21 августа, Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых в мире актеров, лидером в нем стал Дуэйн Джонсон.