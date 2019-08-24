Вашингтон, 24 августа, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Повышение пошлин на ввозимые из Китая товары анонсировал президент США Дональд Трамп в своем Twitter 23 августа, объяснив это необходимостью «достичь торгового баланса между двумя странами».

Иван Шилов ИА REGNUM Торговая война

Лидер Соединенных Штатов назвал политически мотивированным решение КНР ввести новые тарифы на американскую продукцию общей стоимостью $75 млрд и объявил ответные несимметричные меры. Он написал, что с 1 октября на продукцию из Китая стоимостью $250 млрд пошлины поднимут с 25% до 30%, а на другие товары на $300 млрд повышение будет с 10% до 15%.

Американский президент также упомянул своих предшественников. Он заявил, что предыдущие администрации сделали большие уступки Китаю, что нарушило «справедливую и сбалансированную торговлю».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Пекин объявил о повышении дополнительных налоговых сборов более чем на 5000 наименований товаров из США. С 1 сентября они должны подняться на 10%, а с 15 декабря — на 5%.

На этот шаг Госсовет КНР пошел в ответ на действия Вашингтона, который 2 августа ввел пошлины в размере 10% на китайские товары объемом $300 млрд.