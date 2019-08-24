Киев, 24 августа, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал обещание поднять над Владивостоком украинский флаг. Такое заявление он сделал на открытии в Киеве выставки «Фактор Свободы», видео выступления министра опубликовано 24 августа на портале «Политнавигатор».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Этим своим заявлением Владимир Омелян прокомментировал заявления президента Франции Эммануля Макрона о том, что Европа простирается от «Лиссабона до Владивостока».

По словам министра инфраструктуры Украины, европейские либералы, провозглашающие Европу от Лиссабона до Владивостока, правы.

«Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — заявил Омелян.

При этом украинский министр не привел никаких исторических справок об украинском флаге на Дальнем Востоке в прошлом веке.

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным написал в своем Facebook русскоязычный пост, в котором назвал Россию «глубоко европейской страной» и подчеркнул, что он верит «в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока».