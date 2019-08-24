Сеул, 24 августа, 2019, 07:10 — ИА Регнум. США следовало бы учесть мнение жителей Южной Кореи, заявил журналист Митч Шин в статье для издания Asia Times.

Флаги Южной Кореи

«Государственный секретарь США Майк Помпео выразил разочарование по поводу решения правительства Южной Кореи. Во время пресс-конференции со своим коллегой в Канаде он сказал, что Южная Корея и Япония являются важными союзниками США, и он надеется на то, что обе страны «правильным образом» восстановят свои отношения. Но, господин Помпео, что именно это значит? Что значит «правильным образом»: выгодным только для США без учёта мнения корейского народа?» — заявил Шин.

По словам журналиста, эксперты в области безопасности говорят, что если Северная Корея атакует Юг с помощью ракет малой дальности, то Япония выиграет время благодаря тому соглашению, из которого Южная Корея решила выйти, поэтому, очевидно, что от этого соглашения Сеул не получил никаких преимуществ в плане безопасности.

«Япония признала Южную Корею как страну, доверие к которой в области безопасности было подорвано, и в то же время заявляет, что корейское правительство должно восстановить своё участие в данном соглашении. Как вообще можно делиться военной информацией с Японией в сложившейся ситуации?» — добавил Шин.

Напомним, заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын объявил в четверг, 22 августа, о том, что правительство Южной Кореи решило не продлевать действие соглашения об обмене разведданными с Японией.