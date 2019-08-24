Вашингтон, 24 августа, 2019, 07:20 — ИА Регнум. ЕС занят тушением непосредственных экономических пожаров, связанных с Брекситом, но совсем забыл, что выход Великобритании из состава ЕС — это также серьёзный геополитический вопрос, заявил журналист Лайонел Лоран в статье для издания Bloomberg.

Brexit

«Наибольшее внимание обычно уделяют тушению непосредственных экономических пожаров. Как смог бы Брюссель ослабить предполагаемый риск потери до 1,5% годового объёма производства ЕС после Брексита, особенно в связи с угрозой рецессии на континенте? Или как Макрон мог бы избежать негативных политических последствий, если французские рыбаки, потеряв доступ в британские воды, обвинят в этом Елисейский дворец? Часто говорят о наложении определённых экономических «пластырей» , убеждая себя в том, что планы, разработанные на случай Брексита без соглашения, всё же сработают, в том числе за счёт увеличения государственных расходов на поддержку бизнеса и других инструментов», — пишет Лоран.

По словам журналиста, Брексит — это не только торговля и деньги, но ещё и геополитика, поскольку Великобритания — это ядерная держава и постоянный член Совбеза ООН.

«Джонсон попытался напомнить, что именно британские вертолёты доставили французские войска в Мали. Несмотря на то, что Макрон с энтузиазмом шептал о многостороннем решении проблем в преддверии саммита G7, который стартует в эти выходные в Биаррице (Франция), Великобритания, которая всё больше внимания начинает уделять Вашингтону, может внести свою лепту в чувство изолированности ЕС во враждебном мире», — добавил Лоран.