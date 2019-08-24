Остин, США, 24 августа, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Ордер на арест юноши, облизавшего мороженое и поставившего его обратно на витрину магазина, выдан полицией американского штата Техас, сообщает 23 августа New York Post.

Мороженное

Основанием для розыска стало распространившееся в социальных сетях видео, на котором юноша открывает контейнер с мороженым, начинает ковыряться в нем пальцем, а затем и вовсе вылизывает поверхность продукта языком. Проделав указанные манипуляции, злоумышленник вернул контейнер на витрину морозильной камеры.

В случае поимки преступника ему грозит наказание в виде заключения под стражу на срок до 12 месяцев и штраф в размере 4 тысячи долларов.

Ранее в июле за аналогичное преступление в США была задержана 17-летняя девушка. Засняв процесс порчи продукта на камеру, нарушительница также выложила его в социальные сети.