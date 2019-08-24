Вашингтон, 24 августа, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Американский десантный корабль-док USS Green Bay прошел через Тайваньский пролив, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление седьмого флота США.

U.S. Navy USS Green Bay

«USS Green Bay совершил проход через Тайваньский пролив 23 августа в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

В пресс-службе седьмого флота отметили, что США выражают приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Подчеркивается, что военно-морские силы США будут плавать везде, где им позволяет международное прав.

Ранее, в конце июля, сообщалось, что китайские власти отклонили просьбу о заходе в порт Гонконга двух американских кораблей. Одним из этих кораблей был USS Green Bay, который запрашивал разрешение на заход в порт в августе.