Санкт-Петербург, 24 августа, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Легковой автомобиль сбил молодого человека на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

Автомобиль на улице

Сообщается, что инцидент произошел на пешеходном переходе на проспекте Славы возле торгово-развлекательного комплекса «Южный полюс». Водитель автомобиля, сбив на переходе молодого человека, сбежал с места происшествия. Первую помощь пострадавшему пытались оказать прохожие. Позднее на место аварии прибыла скорая помощь и госпитализировала молодого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля, сбившего насмерть 19 августа 16-летнюю девушку на велосипеде. Отмечалось, что сразу после ДТП водитель скрылся с места происшествия.