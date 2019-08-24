Вашингтон, 24 августа, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США собирается привлечь малоопытных пилотов для тестирования обновленного программного обеспечения для системы коррекции маневрирования MCAS для самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

pjs2005 Самолёт Boeing 737-8 MAX

Источники сообщают, что в авиарегуляторе хотят понять, могут ли пилоты с небольшим опытом полетов на авиалайнерах модели 737 MAX, а также пилоты с опытом полетов на самолетах линейки 737, управлять обновленным ПО для MCAS. Отмечается, что обучение на симуляторах должно начаться уже в сентябре.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае американская авиакорпорация Boeing обновила программное обеспечение для системы коррекции маневрирования MCAS. По официальному заявлению компании, ошибка в ПО для MCAS является одной из наиболее вероятных причин крушения самолетов 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.