Вашингтон, 24 августа, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о новых ракетных испытаниях со стороны КНДР, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

«Мы обеспокоены сообщениями о ракетных пусках из КНДР и продолжаем наблюдать за ситуацией. Мы ведем консультации с нашими японскими и южнокорейскими союзниками», — заявил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа японская береговая охрана зафиксировала ракетные пуски со территории Северной Кореи в сторону Японского моря. Южнокорейские военные также зафиксировали два запуска ракет с северокорейской провинции Хамгён-Намдо.