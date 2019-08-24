Уфа, 24 августа, 2019, 03:32 — ИА Регнум. На выезде из Уфы легковой автомобиль врезался в конструкцию из букв с названием города, передает гостелерадиокомпания Башкирии.

ДТП

По предварительной версии, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Телеканал отмечает, что в момент задержания водитель вел себя неадекватно, сотрудникам полиции пришлось надеть на него наручники. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа полицейский автомобиль врезался в двух женщин на пешеходном переходе во Львове. Пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести.