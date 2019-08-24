Лондон, 24 августа, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Центральным банкам необходимо объединиться и создать собственную резервную валюту, отказавшись от дестабилизирующей роли американского доллара. С таким заявлением к собравшимся в США главам Центральных банков мира обратился управляющий Банка Англии Марк Карни, передаёт 24 августа агентство Reuters.

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Доминирование доллара США на мировых финансовых рынках создает угрозу ликвидности (обращаемости в другие денежные знаки) из-за слабого роста и угрожающе низких процентных ставок. Кроме того, за прошедшие десять лет развивающиеся страны увеличили свою долю в мировой экономике с 45 до 60%.

Однако доллар по-прежнему остается валютой для более чем половины мировых финансовых операций, в результате чего многие страны становятся зависимыми от разрушительных колебаний в экономике США. По словам Карни, наиболее вероятной валютой, имеющей все шансы прийти на смену доллару, является юань.

Между тем проблемы в финансовым секторе становятся источниками торговых напряженностей между странами, стимулируя протекционную политику, а также могут становиться причинами финансовых кризисов и войн.

Напомним, британский экономист и банкир Марк Карни возглавлял Банк Канады в 2008—2013 годах. С июля 2013 руководит Банком Англии. Рассматривался как возможный кандидат на пост главы МВФ, но не смог заручится необходимой поддержкой в Европе.