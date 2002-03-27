Кировская область, 27 марта, 2002, 08:56 — ИА Регнум. 28 марта в Кировском областном музее имени братьев Васнецовых откроется республиканская выставка "Образ Родины". Глава администрации г.Кирова Василий Киселев назвал выставку первым мероприятием, официально проходящим в рамках программы "Киров - культурная столица ПФО".

Пока все подробности проведения выставки держатся в секрете от СМИ. Все выяснится в четверг, когда пройдет пресс-конференция, а следом за ней и открытие выставки. Удалось выяснить, что специально под "Образ Родины" был проведен декоративный ремонт экспозиционных залов - это не удивительно, ведь выставка соберет лучших художников страны.