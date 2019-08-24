Токио, 24 августа, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Пуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи был зафиксирован береговой охраной Японии, сообщает агентство Reuters.

Mil.ru Пуск ракеты

В то же время южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что военные Южной Кореи зафиксировали запуск двух ракет в сторону моря с побережья КНДР. Предположительно, пуск был произведен с территории северокорейской провинции Хамгён-Намдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа южнокорейские военные сообщили о двух ракетах, запущенных с территории КНДР в сторону Японского моря. Позднее Пхеньян подтвердил пуск ракет. Отмечалось, что испытательным пуском руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.