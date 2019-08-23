Шри-Джаяварденепура-Котте, 24 августа, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Объявленная 5 июля правительством Шри-Ланки общенациональная операция по отлову нетрезвых водителей принесла первые результаты. За время ее действия полицией задержано более десяти тысяч любителей экстремальной езды в пьяном виде, сообщает 24 августа агентство Xinhua со ссылкой на заявление полиции республики.

Алкоголь за рулём

За несколько недель, начиная с 5 июля до утра пятницы, 23 августа, сотни размещенных на дорогах страны полицейских задержали 10 054 пьяных водителя.

Сообщается, что нарушители будут оштрафованы на 25 тысяч рупий (около 143 долларов США), а участвовавших в задержании сотрудников полиции ждет вознаграждение.

Полицией уже собрано более 1,4 млн долларов штрафов.

Напомним, только за прошлый год в результате аварий на дорогах республики погибло более трех тысяч человек.