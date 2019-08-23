Кишинёв, 24 августа, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит 29 августа Молдавию. Как передает ИА REGNUM, визит состоится по приглашению премьер-министра Майи Санду.

Kremlin.ru Джон Болтон

По словам Санду, «уже сам факт визита столь высокопоставленного представителя США служит сигналом серьезной поддержки Молдавии». «Я считаю, что наши отношения с США достигли беспрецедентного уровня», — добавила она.

Премьер уверена, что партнерство с США позволит Молдавии «идти по пути демократии и прогресса». «Нашим приоритетом является углубление стратегического диалога с США, сотрудничество в ключевых направлениях, привлечение инвестиций и создание рабочих мест для наших граждан на родине», — подвела итог Майя Санду.