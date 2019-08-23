Нижнекамск, Татарстан, 23 августа, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь в Москву из международного аэропорта «Бегишево» в Татарии из-за неисправности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

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«Экипаж запустил двигатели, затем остановил их и высадил пассажиров», — сказал представитель воздушной гавани.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что рейс SU1681 Нижнекамск — Москва задерживается по техническим причинам, воздушное судно было отстранено от полётов. Других подробностей при этом не приводилось.

Пассажиры рейса вылетели в Москву с пятичасовой задержкой резервным бортом «Аэрофлота».