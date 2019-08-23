Симферополь, 23 августа, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Республика Крым) прокомментировал изменение подписи к снимку из Крыма в британской газете The Guardian, где вначале была указана принадлежность полуострова к России, а затем подпись была изменена. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

По мнению Цекова, произошедшее — это очевидное свидетельство давления на свободу слова в Великобритании.

«Конечно, это давление на свободу слова в Великобритании. Думаю, могли вмешаться представители власти. Надо понимать, что в таких вопросах полноценной свободы слова на Западе нет», — сказал сенатор.

Речь идёт о фотографии с подписью «Крым, Россия», которая была опубликована в британском издании в фотоподборке лучших снимков со всего мира и взята из фотобанка ТАСС.

После того, как на фотографию обратили внимание, подпись под ней была изменена: в нее добавили упоминание о том, что в 2014 году полуостров якобы был «аннексирован» Россией.