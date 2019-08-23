Нью-Йорк, США, 23 августа, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Решение Китая ввести пошлины на американскую нефть ударит как по американским производителям, так и по всему нефтяному рынку, 23 августа передаёт агентство Reuters.

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«Китай является главным регионом роста импорта нефти в мире. Производителям США нужен Китай, а не наоборот» , — уверен стратег RBC Capital Markets Майкл Тран.

По словам аналитика, своим решением ввести 5% пошлины на нефть из США Китай «попал в сердце традиционной базы поддержки Трампа — американских производителей нефти».

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