Нью-Йорк, США, 23 августа, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Фондовый рынок США ушёл в глубокий минус из-за «ошеломляющих» заявлений президента США Дональда Трампа в «Твиттере», 23 августа передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

К настоящему моменту индекс Dow Jones просел на 566,34 пункта (2,16%), до 25 685,90 пункта, индекс S&P 500 упал на 67,76 пункта (2,32%), до 2855,19 пункта, индекс Nasdaq рухнул на 221,94 пункта (2,78%), до 7769,45 пункта.

«Это ошеломляет. Сначала он говорит вам, что с Китаем все идет хорошо, а сегодня он требует, чтобы все уходили из Китая» , отмечает управляющий директор Butcher Joseph Asset Management Кен Полкари.

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