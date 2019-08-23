Амстердам, 23 августа, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Согласно данным Центрального статистического бюро страны, в 2009-м бездомных было 17 800, а в 2018-м — 39 300. Это означает, что если в 2009-м на каждые 1000 жителей в возрасте от 18 до 65 приходилось 17 бездомных, то в прошлом году их число выросло до 37 человек. Количество бездомных в возрасте от 18 до 30 за это время даже утроилось. В прошлом году к этой возрастной группе относился каждый третий бездомный в Голландии. При этом в данных цифрах не учтены люди, которые ещё прописаны по своему домашнему адресу, но на деле там уже не живут, а также бездомные из числа нелегальных иммигрантов. Поэтому реальные цифры могут оказаться ещё выше.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

По мнению экспертов, причин такого роста числа безработных несколько. С одной стороны, растёт число бедных, а с другой стороны, в стране остро не хватает доступного по ценам жилья, особенно в больших городах. Кроме того, многолетние бюджетные сокращения в сфере психиатрического здравоохранения привели к тому, что медицинским учреждениям приходится чаще и быстрее выписывать пациентов, которые в результате оказываются без крова. При этом ночлежки (в частности, Армии спасения) уже не справляются с растущим числом бездомных.

Примечательно, что если прежде бездомность могла грозить в первую очередь малооплачиваемым трудящимся с низким уровнем образования, то в последние годы растёт число бездомных среди выходцев из средних классов. Вообще за последний год появилось много тревожных сообщений о социально-экономическом положении голландского среднего класса.