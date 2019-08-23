«Дети с окраин обречены»: кандидат в губернаторы Петербурга
Санкт-Петербург, 23 августа, 2019, 21:22 — ИА Регнум. В Петербурге и других крупных городах России растет имущественное расслоение и социальная несправедливость. Это фактически лишает многих молодых людей каких-либо жизненных перспектив. Об этом 23 августа заявил на теледебатах претендентов на пост губернатора Санкт-Петербурга кандидат от КПРФ, депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Сам Бортко при этом подчеркнул, что живёт в центре города и на жизнь не жалуется.
Он также обратил внимание на обострение ситуации с мигрантами.
«Приезжают люди и говорят: «Запишите моего сына в пятый класс». Он по-русски не говорит! Но учитель не может ему отказать», — сказал кандидат в губернаторы от КПРФ.
По его словам, в некоторых школах на окраинах уже до 70% учеников составляют дети мигрантов, и они объединяются в свои закрытые сообщества, не интегрируясь с российскими сверстниками.
«Ребята, мы хотим Париж получить? И получим его через несколько лет, вы знаете, что я говорю правду. С этим надо что-то делать», — призвал Владимир Бортко.