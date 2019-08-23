Вашингтон, 23 августа, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Правительство США «глубоко обеспокоено» лесными пожарами в Бразилии, 23 августа передаёт агентство Reuters.

Пожары в лесах Амазонии

«Мы глубоко обеспокоены воздействием пожаров в лесах Амазонии на сообщества, биоразнообразие и природные ресурсы региона» , — заявил агентству неназываемый представитель правительства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 августа обеспокоенность в связи с пожарами в Бразилии выразили ряд стран Евросоюза и генсек ООН Антониу Гуттериш. У посольств Бразилии в Лондоне и Париже прошли демонстрации «зеленых».

Франция и Ирландия угрожают заблокировать сделку ЕС-Меркосур из-за пожаров в Амазонии. Финляндия требует ввести в ЕС запрет на импорт мяса из Бразилии.

21 августа президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что леса Амазонии поджигают экологические НПО, которых он лишил финансирования.

Читайте также: «Зеленые» осадили посольства Бразилии в Париже и Лондоне