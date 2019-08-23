США «глубоко обеспокоены» лесными пожарами в Бразилии — Reuters
Вашингтон, 23 августа, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Правительство США «глубоко обеспокоено» лесными пожарами в Бразилии, 23 августа передаёт агентство Reuters.
Пожары в лесах Амазонии
«Мы глубоко обеспокоены воздействием пожаров в лесах Амазонии на сообщества, биоразнообразие и природные ресурсы региона», — заявил агентству неназываемый представитель правительства США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 августа обеспокоенность в связи с пожарами в Бразилии выразили ряд стран Евросоюза и генсек ООН Антониу Гуттериш. У посольств Бразилии в Лондоне и Париже прошли демонстрации «зеленых».
Франция и Ирландия угрожают заблокировать сделку ЕС-Меркосур из-за пожаров в Амазонии. Финляндия требует ввести в ЕС запрет на импорт мяса из Бразилии.
21 августа президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что леса Амазонии поджигают экологические НПО, которых он лишил финансирования.
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