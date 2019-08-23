Тамбов, 23 августа, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Группа 25/17 выступила во второй день фестиваля «Чернозём-2019» в Тамбове. На юбилейный фестиваль группа привезла программу под названием «Вспомнить всё!», а также провела автограф-сессию.

Марина Каширская ИА REGNUM «Худшая группа поддержки»

В Тамбов также прибыл неофициальный фан-клуб 25/17 — «Худшая группа поддержки», — во время выступления устроившая организованные флэшмобы с дымовыми шашками и фаерами.

Юбилейный фестиваль «Чернозём» прошёл с 9 по 11 августа. На главной сцене выступили группы «Температура Тела», FPG, Louna, «Ария», Вадим Самойлов, «Алиса», «Анимация», «Северный Флот», Amatory, 25/17, «Пикник», Гарик Сукачев, «Обе-Рек», «Мураками», «Порнофильмы», Княzz, BrainStorm и «Мумий Тролль».