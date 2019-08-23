Киев, 23 августа, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Украины с 2019 года запретила въезд на территорию страны 5662 граждан России. Об этом 23 августа сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Въезд на Украину

При этом, по его словам, за текущий год на Украину смогли въехать 944 тысячи российских граждан.

Напомним, в конце 2018 года украинские власти на один месяц запретили въезд в страну для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Данное решение Киева было обусловлено введением военного положения в ряде регионов страны, однако после прекращения его действия ограничения на въезд граждан России были сохранены.