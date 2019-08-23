Москва, 23 августа, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Советский и российский кинорежиссёр, художник и сценарист, почётный кинематографист России Михаил Ведышев скончался 22 августа на 65-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Михаила Ведышева. Приносим соболезнования родным и близким Михаила Васильевича», — говорится в сообщении.

Прощание с режиссёром состоится в понедельник, 26 августа, в траурном зале больницы № 1 на Волоколамском шоссе.

Михаил Ведышев родился 27 июня 1955 года. Окончил Пензенское художественное училище по специальности «театральный художник», а затем — режиссёрский факультет ВГИК. С 1984 года работал режиссёр-постановщиком.

Ведышев снял такие художественные фильмы, как «Кому на Руси жить», «Бурса», «Странник», «Своя чужая сестра» и другие, а также документальные ленты «Золотые ворота», «Владимирские незабудки». Был призёром международных кинофестивалей.