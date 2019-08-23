Бишкек, 23 августа, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Эксперты Совета безопасности Киргизии занимаются сбором данных о деятельности органов местного самоуправления Ошской и Джалал-Абадской областей, на основании которых планируется разработать антикоррупционные планы для всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Одновременно с этим секретариат Совета безопасности приступил к изучению коррупционных рисков и проведению семинаров по выявлению и предупреждению коррупционных схем в работе чиновников.

Сейчас семинары проходят в городах Джалал-Абад и Ош, но уже до конца октября 2019 года аналогичное обучение пройдут чиновники во всех регионах Киргизии.