Лондон, 23 августа, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет высылать из страны нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш, 23 августа передаёт агентство Reuters.

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«Великобритания не должна рассматриваться как место, куда можно… прибывать, нарушая закон» , — заявил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон пообещал после Brexit ввести в Великобритании новую иммиграционную систему «в австралийском стиле».

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