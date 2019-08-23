Вашингтон, 23 августа, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Государственный департамент США 26 августа введет в действие второй пакет санкций против Российской Федерации в связи с «делом Скрипалей». Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Известно, что документ о введении санкций находится в электронной базе американского Федерального реестра. Обнародован этот документ будет 26 августа, когда и будут введены дополнительные пакеты санкционных мер против России.

Уточняется, что решение о введении данного пакета санкций было принято властями США ещё 29 марта 2019 года.

Стоит отметить, что 3 августа Госдеп уже заявлял о подготовке введения санкций против России по делу Скрипалей.

Новый пакет санкций предусматривает запрет банкам США выдавать кредиты правительству Российской Федерации. Кроме того, США рассчитывают сузить возможности для российского экспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «дело Скрипалей» было сооружено британской и американской развдеками для оказания давления на Россию. В марте 2018 года в английском городе Солсбери были отравлены бвший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия. Лондон сразу же обвинил в отравлении Москву, но спустя более чем год так и не предоставил никаких доказательств.