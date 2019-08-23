Краснодар, 23 августа, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Не менее 30 человек участвовали в перестрелке в Краснодаре в ночь на 21 августа, об этом 23 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Wallspaper.ru Выстрел из ружья

Как установлено, на улице Ставропольской между группой граждан произошёл конфликт, в этот момент на месте ЧП находились не менее 30 человек.

«По версии следствия, в ходе конфликта его участники из хулиганских побуждений производили множественные беспорядочные выстрелы, при этом один из граждан произвел не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину», — сообщили в СК. Как уточнили в следственных органах, мужчина позже скончался. У следствия есть данные ещё о двоих пострадавших.

На данный момент следователем задержаны четверо участников конфликта. У одного из подозреваемых было обнаружено и изъято огнестрельное нарезное охотничье ружье. Трое задержанных отправлены под арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 августа в Краснодаре на улице Ставропольской в результате конфликта между несколькими мужчинами началась перестрелка. От полученных ранений погиб приезжий из Дагестана. СКР возбудил и расследует дело по статье о хулигантсве и убийстве.