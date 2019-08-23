Ижевск, 23 августа, 2019, 19:52 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием пассажирским автобуса в Ижевске, по последним данным, пострадали 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

Как уточнили в ведомстве, погибших в результате аварии нет. Отмечается, что на место ДТП направлены службы экстренного реагирования.

Как передавало ИА REGNUM, в Ижевске водитель рейсового городского автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с опорой воздушного трубопровода.

В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров. Ранее сообщалось, что травмы различной степени тяжести получили 15 человек.