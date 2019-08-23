Лампедуза , Италия, 23 августа, 2019, 19:36 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Средиземном море при попытке достичь берегов Европы погибли 859 мигрантов, передает Mediaset в пятницу, 23 августа, со ссылкой на данные Международной организации по миграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года этот показатель снизился на 55%.

Всего, по официальным данным, берегов Европы в 2019 году достигли 45,5 тысяч человек, в сравнении с 2018 годом показатель снизился на 30%.

Больше всего нелегальных мигрантов, по официальным данным, прибывают в Грецию и Испанию.