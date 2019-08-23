Тверь, 23 августа, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Дискуссия о роли журналистики в духовно-нравственном просвещении граждан состоялась на площадке VI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера» 23 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В беседе участие приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, представители духовенства, журналисты ведущих российских и тверских телеканалов. Глава региона Игорь Руденя отметил важность проведения фестиваля, на котором поднимаются вопросы духовно-нравственного воспитания, актуальную и для СМИ, и для власти.

Пресс-служба правительства Тверской области VI Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера»

«Сегодня важно проводить такие конкурсы, поддерживать информационные продукты, талантливых людей, знаковые проекты. По предложению президента Владимира Путина, 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России, он будет посвящен 75-летию Победы. Хочу предложить компании ВГТРК реализовать такой проект — провести телемарафон всех подразделений компании, посвященный Великой Победе», — сказал Игорь Руденя.

Полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев отметил, что Тверская область имеет большой опыт проведения мероприятий социальной направленности, среди них — фестиваль «Территория хороших новостей».

«Темы двух фестивалей — «Человек и вера» и «Территория хороших новостей» — замечательно сочетаются друг с другом. Как правило, там, где речь идет о человеке и вере, всегда есть место для хороших, позитивных, душевных новостей. Соединение двух традиций — это очень позитивное начинание», — отметил Игорь Щеголев.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы демографии, поддержки многодетных семей, популяризации духовных, семейных ценностей.

VI Всероссийский фестиваль «Человек и вера» стартовал в Твери 21 августа. Участниками фестиваля стали более 110 компаний из 42 регионов России. В этом году фестиваль проводится в рамках тверского медиафорума, на одной площадке с XXII фестивалем региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей», который проходит в Твери 23−24 августа. Правительство Тверской области выступило организатором мероприятий.

В программе двух фестивалей — мастер-классы от ведущих журналистов страны. Завершающим мероприятием станет церемония награждения обладателей Гран-при и победителей в различных номинациях.