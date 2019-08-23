Симферополь, 23 августа, 2019, 18:05 — ИА Регнум. На Крымском полуострове рады всем туристам, откуда бы они ни приезжали. Об 23 августа на пресс-конференции в Коктебеле рассказал глава министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Несмотря на политическую ситуацию, многие граждане Украины продолжают любить Крым и отдых здесь», — отметил Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году полуостров должны посетить около 7,5 млн туристов.

Подробнее: Навстречу новому рекорду — в Крыму ждут 7,5 млн туристов